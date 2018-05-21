كشف المتحدث باسم وزارة الإسكان سيف السويلم اكتمال حجز 1000 وحدة سكنية، تمثل المرحلة الأولى من مشروع «تلال الغروب» الواقع في حي الأمير فواز بمحافظة جدة.وأشار إلى إطلاق المرحلة الثانية من المشروع، التي ستكون متاحة للحجز أمام المواطنين المستفيدين، الذين تم التخصيص لهم ضمن برنامج «سكني» وذلك اعتباراً من أمس (الأحد).وأشار إلى أن الإقبال الكبير الذي يشهده المشروع أدى إلى رفع الطاقة الاستيعابية بهدف إنهاء إجراءات أكبر عدد من المستفيدين، لافتاً إلى أنه ولضيق الوقت خلال شهر رمضان المبارك فإنه سيتم استقبال وخدمة نحو 300 مواطن يومياً، وذلك خلال ساعات عمل المعرض من التاسعة مساء وحتى الثانية بعد منتصف الليل.ودعا السويلم كافة مستفيدي الدعم السكني في محافظة جدة للدخول إلى حساباتهم عبر بوابة الإسكان وتسجيل مواعيدهم في هذا المشروع لتتم خدمتهم بشكل أفضل.ويقع مشروع «تلال الغروب» على أرض وزارة الإسكان في حي الأمير فواز بمحافظة جدة، بمساحة 1.3 مليون متر مربع، ويوفر أكثر من 6.900 وحدة سكنية من نوع شقة عن طريق تحالف سعودي صيني.