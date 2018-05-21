دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبد الله بن بندر أمس (الأحد)، مبادرة ثلث لطعامك التي تنظمها جمعية إطعام بالمنطقة والهادفة لحفظ النعمة وإيقاف الهدر الغذائي.وأطلق خلال حفلة التدشين وقف جمعية إطعام رسمياً، كما شهد توقيع 7 شركات وطنية مع جمعية إطعام لوقف الهدر الغذائي وحفظ النعمة.من جهة أخرى، اطلع الأمير عبدالله بن بندر، على الجهود التي تبذلها إدارة سجون مكة المكرمة وخططها المستقبلية الهادفة للتطوير، خلال استقباله أمس في مقر الإمارة بجدة، مدير سجون المنطقة العميد ماجد الدويش. وهنأه بمناسبة تعيينه.