التقى وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح أمس (الأحد) سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد بمناسبة تعيينه سفيراً للمملكة في الكويت.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطابق الرؤى حول أهم الملفات الإقليمية والدولية.كما التقى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.