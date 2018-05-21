بدأت جامعة أم القرى المرحلة الأولى للقبول في العام الجامعي 1439/1440هـ عبر بوابة القبول الإلكترونية الموحدة، والتي سيتم إتاحتها للراغبين في الالتحاق ببرامجها لدرجة البكالوريوس من خلال برامج السنة التحضيرية بمساراتها الثلاثة «الطبي والإداري والهندسي والحاسب الآلي»، والقبول المباشر، وبرامج السنة التأهيلية والتحضيرية المسائية، وبرامج الدبلومات، و المتوقع قبول 15 ألف طالب وطالبة من خلالها، في مقر الجامعة الرئيس بمكة المكرمة وفروعها بمحافظات الجموم والليث والقنفذة وأضم.وأكَّد عميد القبول والتسجيل الدكتور هاشم بن أحمد الصمداني، أن المرحلة الأولى للقبول تتمثل في تسجيل البيانات الشخصية خلال الفترة من 5 رمضان حتى 9 شوال 1439هـ، ويلي ذلك المرحلة الثانية، والتي تُعد أهم الخطوات حيث تشمل تقديم طلبات القبول واختيار التخصصات خلال الفترة من 12-10/10 /1439هـ، لافتاً أنه يجب على المتقدمين متابعة البوابة الإلكترونية للقبول خلال فترة المرحلة الثالثة من 17-28/ 10/ 1439هـ والمتمثلة في إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية للأقسام المشترطة ذلك.وبين أن الخطوة الرابعة من إجراءات القبول تتمثل في المفاضلة، والتي تقوم بها عمادة القبول والتسجيل آلياً خلال الفترة من 2-3/ 11/ 1439هـ، مشيراً إلى أنه بعد ذلك تأتي مرحلة تأكيد الترشيح للمقبولين خلال الفترة من 4-10/ 11/ 1439هـ، منوهاً أنه ستعقد اختبارات تحديد مستوى اللغة الإنجليزية للمرشحين للقبول في برامج السنة التحضيرية بمساراتها الثلاثة «الطبي والإداري والهندسة والحاسب الآلي»، خلال الفترة من 16-20 /11/ 1439هـ.وأفاد الدكتور هاشم الصمداني أنه يلي ذلك القبول على برامج السنة التأهيلية والتحضيرية المسائية ودبلومات كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر، والتي تنطلق مرحلتها الأولى خلال الفترة من 16-20/ 11/ 1439هـ؛ والمتمثلة في تقديم طلبات القبول، ويتم بعد ذلك إجراء المفاضلة من قبل العمادة خلال الفترة من 23-25 /11/ 1439هـ، ومن ثم تُعلن نتائج المقبولين في برامج السنة التأهيلية والتحضيرية المسائية، ويتم خلال الفترة من 26 ذي القعدة حتى 5 من ذي الحجة 1439هـ سداد الرسوم المالية.