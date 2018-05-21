رأس وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز في مقر الأمن العام بجدة اليوم، اجتماع اللجنة العليا للعمرة، بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز ، وأصحاب المعالي أعضاء اللجنة.وألقى مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني كلمة في بداية الاجتماع رفع في مستهلها الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الدعم غير المحدود لكل ما من شأنه توفير سبل الراحة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار.بعد ذلك تم استعرض النتائج الأولية لتنفيذ خطة العمرة للعام الحالي 1439 هـ خلال الفترة من الأول من شهر رمضان حتى اليوم الرابع من الشهر.وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الصِّلة بشؤون العمرة والمعتمرين والزوار ومتابعة مشروعات العمرة وبرامج تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مختلف المجالات.