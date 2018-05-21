توفر إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 8700 عربة كهربائية ويدوية مجانية لمحتاجيها من الزوار والمعتمرين والحجاج من كبار السن والمرضى وذوي القدرات الخاصة ما يسهم في أداء نسكهم في يسر وسهولة، كما تقوم الإدارة بالإشراف على دافعي العربات الخاصة ومنحهم تصاريح العمل بعد استيفاء الشروط اللازمة للحصول على التصريح ومتابعتهم ميدانياً لضمان التزامهم بالتعليمات وضبط الأسعار لمنع استغلال المستفيدين من الخدمة في زيادة أسعار الخدمة عليهم، وتعمل الإدارة على مدار الساعة بنظام الورديات ويبلغ عدد العاملين بها 209 موظفين رسميين وموسميين.وخصصت إدارة خدمات التنقل لها نقاط توزيع تغطي كافة المحاور المؤدية للمسجد الحرام، المحور الأول الساحات الغربية والجنوبية نقطة توزيع باب الملك عبدالعزيز تحت وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين، المحور الثاني الساحات الشمالية نقطة الشبيكة (باب64)، المحور الثالث الساحات الشرقية أمام باب السلام (نهاية الجسر).وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام صالح محمد علي هوساوي، أن الإدارة استقطبت العدد الكبير من الشباب السعوديين فاق 3000، موزعين على ورديات ونقاط انطلاق مع إيجاد التوازن بالتنسيق مع الجهات الأمنية المشاركة في تنظيم الحشود لضمان عدم تكدسهم وإعاقة الحركة داخل وخارج المسجد الحرام.