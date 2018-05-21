فتحت وزارة الحج والعمرة، اعتباراً من الساعة الـ10 من مساء أمس (الأحد) تخصيص مخيمات شركات حجاج الداخل العاملة خلال موسم حج هذا العام 1439هـ في مشعر منى لبرنامج حج منخفض التكلفة، والذي سيستمر حتى الساعة الـ12 من ظهر اليوم (الإثنين) في حين ستتمكن الشركات المشاركة في برنامج الحج العام من اختيار مخيماتها اعتباراً من الساعة الـ12 ليلاً من يوم (الإثنين)، والذي يستمر حتى الساعة الـ12 من ظهر يوم (الثلاثاء) على أن تبدأ الشركات المشاركة في برنامج الحج الميسر من اختيار مخيماتها اعتباراً من الساعة الـ12 من مساء يوم (الثلاثاء)، والذي يستمر حتى الساعة الـ12 من ظهر يوم (الأربعاء).وبينت الوزارة أنه سيتم إعلان النتائج وتخصيص المخيمات فور اكتمال مرحلة المعالجة من قبل إدارة حجاج الداخل بالنسبة لبرنامج حج منخفض التكلفة والذي تبلغ مخيماته 55 مخيماً والحج الميسر، والتي تتضمن إجراء القرعة بين أصحاب النقاط المتطابقة.ودعت الوزارة مديري الشركات أو من يتم تفويضهم رسمياً بموجب خطابات من المنشآت إلى التواجد عند إجراء القرعة فور انتهاء التقديم لكل مرحلة.