والحقيقة أن الإقطاع المدمِّر الذي طبق على الأراضي البيضاء حتى تحولت إلى مخططات تجارية لا يطيق شراء قطعة منها إلا القادرون، قد شجع أو دفع آخرين إلى بسط أيديهم على مواقع لم تقطع لأحد من قبل في تنافس محموم للفوز بأكبر مساحة من الأراضي البيضاء ثم المتاجرة بها بعد الحصول على صكوك إحياء تبذل فيها إيمان غموس على أن الإحياء تم قبل 50 عاماً والله يعلم أنهم لكاذبون.
وعندما قامت الإمارات والأمانات والبلديات في الآونة الأخيرة بمتابعة الأراضي التي وضعت عليها الأيدي قبل التمكن من الحصول على صك إحياء لها، اكتشف أنه يوجد في كل مدينة ومحافظة أراضٍ مساحتها تبلغ مئات الملايين من الأمتار وضعت الأيدي عليها تمهيداً لابتلاعها عن طريق الشهود، دون تدبر لما يمثله ذلك العمل من عدوان على الوطن وحقوق بقية المواطنين، وفي جميع الأحوال فإن حملات استعادة العمل الأراضي المنهوبة يجب أن تستمر حتى يمكن لوزارات الخدمات توفير أراضٍ صالحة لإقامة مشاريعها عليها وكفى تعطيلاً للمشاريع العامة.
* كاتب سعودي
mohammed.ahmad568@gmail.com
جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.