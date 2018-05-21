لم يكن يوم الأحد يوما عاديا للاعبين السعوديين الذين احترفوا في الدوري الإسباني سواء في الممتاز أو الدرجة الأولى، إذ عمّت الفرحة على محياهم جميعا، واستبشر الشارع الرياضي بتلك الخطوة التي أقدمت عليها هيئة الرياضة متمثلة برئيس مجلس إدارتها تركي آل الشيخ.ليلة أمس الأول (السبت) ظهر النجم الدولي لاعب جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال الإسباني سالم الدوسري في مباراة فريقه أمام ريال مدريد (الملكي) ضمن الجولة 38 والأخيرة، التي انتهت نتيجتها بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، وأقيمت على ملعب لاسيراميكا بمدينة فياريال.الدوسري شارك في 36 دقيقة من المباراة، وزج به المدرب الإسباني خافيير عند الدقيقة 58 وكأن لسان حال الدوسري يقول «والله وتحقق منايا»، خصوصا أن له تصريحا سابقا يقول فيه: «الدوري الإسباني كان أحد أحلامي كلاعب كرة قدم، وسبق أن حاولت 3 مرات كي أنضم إلى «الليغا» قبل أن يتحقق حلمي بالانضمام إلى فياريال أخيرا».الصحف الإسبانية كتبت أمس (الأحد) عن مشاركة النجم الدولي سالم الدوسري مع فريقه «الغواصات» خلال مباراة ريال مدريد، وكانت صحف «as- marca- lavanguardia» أكدت أن المدرب خافيير كابيخا حقق حلم اللاعب سالم كي يشارك مع فريقه فياريال ولو دقيقة واحدة، إلا أنه مُنح نحو 36 دقيقة من أجل تقديم نفسه بالصورة الجميلة، والتي أجبر من خلالها المدرب ورئيس النادي رويج أن يشيدا به وبمستواه الرائع أمام «الملكي». وأشارا إلى أنها ثاني مباراة يظهر فيها لاعب سعودي محترف ضمن الليغا الإسبانية بشكل رسمي، بعد الدولي فهد المولد مهاجم فريق ليفانتي.وأضافت الصحف: سبق للدوسري أن شارك أمام آرسنال الإنجليزي ضمن نصف نهائي كأس الدوري الممتاز الدولي تحت سن 23، حينها قدم مستوى نال إعجاب الجميع.