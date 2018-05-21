عقبت اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل على الخبر المنشور في صحيفة «عكاظ» يوم الخميس 24 شعبان 1439 الموافق 10 مايو 2018، في عدد رقم 18884، تحت عنوان «الشقاوي لعكاظ: أين المصداقية يا رالي حائل»، وأبدت في ردها، استغرابها مما تضمنه الخبر الذي نشره الصحفي إبراهيم الشمسان، وقالت: ما نقله الخبر من تصريح صحفي عن المتسابق أحمد الشقاوي الفائز بالمركز الأول في فئة (T2) من عدم استلام جائزته، وما ذكره الشقاوي (على حد قوله وفقاً للخبر المنشور) من أنه هو وزميله عيسى الدوسري الفائز بالمركز الأول في فئة (T1) من الشركة الراعية لسباق رالي حائل نيسان الدولي 2018، حتى الآن؛ تود اللجنة المنظمة أن تؤكد أن الرالي يقدم سنويا جوائز مجزية مقارنة بالراليات الأخرى، كما أن المتسابقين أحمد الشقاوي وعيسى الدوسري يستحقان هذه الجائزة التي سبق أن أعلنتها اللجنة العليا المنظمة للرالي انطلاقا من حرص اللجنة على أن تُسلم الجوائز فور انتهاء السباق من خلال طلب بيانات الفائزين وإيداع جوائزهم النقدية، إذ تم فور انتهاء السباق طلب بيانات الفائزين من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، كما جرت العادة، وتم تسليم الجوائز المالية الأخرى التي تمنحها اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل لتشمل الجوائز أكبر عدد من المتسابقين للفئات المختلفة التي تشارك بالرالي، وذلك بتوجيه مباشر من أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة للرالي، وبمتابعة من مساعد رئيس الهيئة رئيس اللجنة التنفيذية للرالي. وقد تم توجيه السائقين صاحبي الجائزتين العينيتين إلى الراعي الرسمي لاستلام جائزتيهما بموجب تواصل مباشر مع الشركة الراعية لتوفير جائزتيهما حسب نوع السيارة المقدمة المعلن عنها، وترك خيار آخر للمتسابق الأول تعاونا من اللجنة والراعي الرسمي الذي طلب فيه المتسابق رفع نوع السيارة التي يرغبها بموجب التواصل الذي تم بينه وبين الشركة الراعية في هذا الشأن، وبناء على رغبته، ولم يكن هناك أي اعتراض قُدم للشركة الراعية حسب نتائج المتابعة التي تمت مع الراعي الرسمي، عكس ما نقله الصحفي الشمسان على لسان الشقاوي، أما الفائز الأول بفئة T2 فقد كان هناك تواصل مع الشركة وتم تعميد الشركة في حينه لتسليمه جائزته منذ فترة طويلة.وإذ تبدي اللجنة أسفها لعدم تواصل المتسابق الشقاوي تحديدا مع الهيئة أو اتحاد السيارات رسميا فإن الجهات المنظمة تعتبر جميع السائقين هم صناع الحدث، وقد سخرت الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل إمكاناتها منذ انطلاقة الرالي ولسنوات عديدة لرفع مستوى رالي حائل الحدث الرياضي الأبرز الذي يُعد باكورة رياضة السيارات بالمملكة، وتلفت اللجنة المنظمة للرالي النظر إلى أن الانطباعات والمواقف الفردية من أي طرف يسعى للانتقاص من هذا المنجز والمكتسب الوطني كلها لن تمس مكانة تنظيم منطقة حائل للرالي ونجاحاته المتواصلة بمساندة شركائها وتميز أبناء حائل والوطن كافة منذ انطلاقته عام 2006.وحيث اطلعت الجهة المختصة في اللجنة المنظمة وبتوجيه من أمير منطقة حائل على حيثيات التواصل القائم بين المتسابق الشقاوي والمتسابق الدوسري، فإن اللجنة المنظمة للرالي تحتفظ بحقها القانوني عند ثبوت أي إساءة لتنظيم الرالي أو النيل من مكانته وما وصل إليه من تميز مشهود يعتز به جميع أبناء الوطن، كون نجاحاته تسجل أولا وأخيرا باسم المملكة. وإذ تهيب اللجنة بالسائقين استكمال التواصل مع الراعي الرسمي لرالي حائل نيسان الدولي لاستلام جوائزهم، فإنه كان من المأمول أن يبادر الصحفي إبراهيم الشمسان إلى التواصل مع اللجنة المنظمة مباشرة للاستفسار عما ذُكر بهدف تحكيمه والتأكد من دقة الوقائع وصحة ما نشره من الأطراف كافة، وعدم الاكتفاء بتناول ما أورده من مصدر وطرف واحد فقط، وهو ما يعد إخلالا بدقة ومهنية ومصداقية العمل الصحفي عكس ما تتميز به صحيفة «عكاظ»، إذ كان يتعين عليه أن يتواصل مع الأطراف والمصادر كافة ومع أي متسابق آخر مباشرة إن كان طرفا فعليا في الموضوع الذي ذُكر، وكذلك مع القائمين على اللجان المنظمة للرالي بصورة رسمية ومباشرة سواء من خلال الهيئة -الجهة المنظمة- أو مسؤولي اللجان التنفيذية للرالي أو الاتحاد السعودي للسيارات أو الراعي الرسمي، وهو ما لم يحدث، إذ إن جميع أبواب التواصل متاحة لهم، وقد سبق التأكيد على ذلك أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة من قبل جميع الأطراف الرئيسية والفاعلة في تنظيم الرالي بأن يتقدم أي متسابق أو أي طرف في أي شأن أو استفسار يتعلق بالرالي وذلك بإشعار الاتحاد السعودي للسيارات أو اللجنة التنفيذية للرالي أو أمير المنطقة رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل الدولي، أو مساعده، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومعالجة أي ملاحظات أو طلبات أو أي أمور أخرى تواجه المتسابقين أو غيرهم من المشاركين في حينه. كما تجدد اللجنة التنفيذية للرالي اعتزازها بجميع المتسابقين المميزين في رالي حائل كأبطال يفخر بهم الجميع لمشاركاتهم الوطنية المشرفة داخل المملكة وخارجها. وتجدد اللجنة أيضا اهتمامها وحرصها على استمرار نجاح تنظيم رالي حائل وضمان حقوق جميع المتسابقين انطلاقا من المحافظة على المكانة التنظيمية والتميز الذي حققه الرالي طوال السنوات الماضية والجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة مع جميع شركائها وداعميها حاليا لتطوير ورفع مستوى رالي حائل والفعاليات المصاحبة له ليواكب برامج رؤية المملكة 2030 بدعم من القيادة الكريمة.