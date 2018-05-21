تلعب مساء اليوم (الإثنين) لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الثانية، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العرب للأندية الأبطال المقامة حاليا في محافظة جدة، إذ سيلتقي في المواجهة الأولى فريقا السالمية الكويتي والاتحاد الإسكندري المصري في تمام الساعة 9:30 مساء، فيما ستجمع المواجهة الثانية اتحاد الفتح الرباطي المغربي وأساس تيليكوم الجيبوتي عند الساعة 11:50 مساء.يدخل السالمية هذا اللقاء بعد فوزه العريض على أساس الجيبوتي برباعية نظيفة، ويسعى الفريق لخطف النقاط الـ3 للمحافظة على الصدارة والاقتراب من التأهل للتصفيات النهائية للبطولة. ويعتمد الفريق على الثلاثي فراس الخطيب وفيصل العنزي وعدي الصيفي في خط المقدمة، ومن خلفهم اللاعب محمد جاسم الهويدي. ويتميز الفريق دفاعيا بوجود الثنائي أحمد عبدالغفور وأحمد الديب كقلبي دفاع، ومن خلفهما الحارس سطام الحسيني.بينما يخوض فريق الاتحاد الإسكندري المصري هذا اللقاء بعد تعادله القوي مع اتحاد الفتح الرباطي بهدف لكل منهما. ويعد المهاجمان المحترفان رزاق سيسيه وإيمانويل اوسي من الأسماء المهمة في الفريق ومن خلفهما خالد متولي ونور السيد، فيما يبرز دفاعيا كريم الديب ومحمد ناجي وكذلك الحارس الهاني سليمان. ويطمح الفريق الإسكندري إلى الفوز وخطف الصدارة، لا سيما أن آخر لقاءات الفريق سيكون أمام الحلقة الأضعف في المجموعة فريق أساس الجيبوتي.اتحاد الفتح الرباطي × أساس تيليكوم الجيبوتييلعب فريق اتحاد الفتح المغربي هذا اللقاء بعد تعادله في مباراته الأولى مع الاتحاد الإسكندري بهدف لكل منهما، ويسعى الفريق المغربي لاستغلال تواضع الفريق الجيبوتي لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة تجدد آماله بالتأهل لنهائيات البطولة. وبلغة الأرقام لابد أن يفوز بخماسية نظيفة ليتجاوز رقم السالمية الكويتي الذي سيلاقيه في الجولة الأخيرة.فيما خسر فريق أساس الجيبوتي المنافسة على بطاقة التأهل بعد خسارته الثقيلة أمام السالمية الكويتي برباعية نظيفة، بعد أن ظهر بصورة متواضعة، ولم يبرز أي لاعب في الفريق الذي لم يستطع مجاراة فريق السالمية، ويسعى لتقديم صورة مشرفة للكرة الجيبوتية رغم قوة المنافسين.