شهدت بطولة كأس العالم العديد من اللحظات التاريخية التي يمكنكم الاستمتاع بها، بداية من ملحمة الماراكانازو إلى معجزة بيرن، مرورا بروائع بيليه وسحر مارادونا، إضافة إلى الكثير من اللحظات التاريخية والأهداف الحاسمة لنجوم كتبوا أسماءهم بماء الذهب وخلدوها في ذاكرة محبي كرة القدم من خلال كأس العالم منذ انطلاقتها.وبناء على ذلك، افتتح اتحاد القدم الدولي موقعا خاصا تُبحر في صفحته الرئيسية لكأس العالم الكلاسيكية التي تم إطلاقها أخيرا مع تاريخ بلحظات ربما تكون غابت عن ذاكرة الأجيال الحاضرة، إذ تتيح الصفحة الكلاسيكية لعشاق الساحرة المستديرة الاستمتاع مجددا بكل بطولة من البطولات السابقة لكأس العالم من خلال ملخصات المباريات وصور أيقونية ومقابلات حصرية مع أساطير كأس العالم FIFA.وتتيح الصفحة مشاهدة ملخص أول مباراة نهائية في تاريخ كأس العالم في 1930 وإلقاء نظرة مفصلة وتفاعلية على لقب كأس العالم.ويمكن لمحبي كرة القدم وعشاق قراءة تاريخ المستديرة زيارة الصفحات المخصصة لكل نسخة من النسخ الـ20 التي شهدتها النهائيات العالمية على مر التاريخ، إذ تتيح لك فيديوهات مثيرة وصورا مذهلة ومقابلات حصرية لإمتاع العين في الطريق إلى روسيا 2018، من خلال أيقونة تتضمن سؤالا يتيح لك الدخول مباشرة لأي نسخة من نُسخ كأس العالم التي ما زالت عالقة في ذهنك، سواء كان الحنين إلى ذكريات الولايات المتحدة الأمريكية 94 أو تريد معرفة المزيد عن نهائيات السويد 1958.ويشارك أساطير كرة القدم العالمية في الموقع بتسجيل ذكرياتهم مع كأس العالم وأبرز اللحظات والمواقف التي واجهتهم في البطولة العالمية والمواقف الصعبة أثناء المباريات والكشف عن بعض الأسرار الخاصة. ومن الأساطير العالمية المشاركين في الموقع فابيو كانافارو، وهورست إيكل، وجوست فونتين، وجيف هيرست، وماريو كيمبس، ودييغو مارادونا، ولوثار ماتيوس، وجيرد مولر، وبيليه، وكارليس بويول، وروماريو، ورونالدو، وباولو روسي.ويتيح الموقع فرصة التعرف على فرانشيسكو فارايو، وهو اللاعب الذي خاض أول نهائي في تاريخ كأس العالم، عبر مقابلة خاصة سجلت معه قبل أن يرحل عن عمر يناهز الـ100 عام، وهي مقابلة نادرة لشخصية رياضية سجلت حضورا رياضيا مهما في تاريخ كأس العالم باعتباره أول لاعب خاض نهائيا في بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده الأرجنتين، يتذكر فيها صوت الكرة الثقيلة المصنوعة من الجلد واستمراره في الملعب رغم إصابته لأنه لم يكن يسمح بالتبديل. ولعب فارايو كمهاجم، وعرف بتسديدات يمينية قوية أطلق عليه بسببها «المدفع الصغير» حين كان أصغر لاعب يشارك في أول نهائيات لكأس العالم مع الأرجنتين في البطولة التي استضافتها أوروغواي وهو في الـ20 من عمره.كما يمكن مشاهدة أشهر المباريات والاستمتاع بـ90 دقيقة كاملة، وهي الميزة التي تتيح رؤية باولو روسي يقود إيطاليا ضد زيكو وبقية نجوم البرازيل في 1982، أو استحضار ذكريات فوز الكاميرون على الأرجنتين سنة 1990، أو موقعة الأرجنتين أمام إنجلترا خلال نهائيات 1986، وهي المباراة التي سجل فيها مارادونا هدفا مثيرا للجدل وآخر أسطوريا اختاره زوار موقع «فيفا» كهدف القرن.