يحمل قائد الصقور الخضر في كأس العالم بروسيا أمل السعوديين في تحقيق نتيجة إيجابية بخامس مشاركة للأخضر في كؤوس العالم.وتعول الجماهير السعودية على هوساوي الذي يعيش عامه (34) نظرا لخبرته العريضة، سواء على مستوى الأندية التي لعب لها في الوحدة ثم الهلال بتجربتين والأهلي، أو في المنتخب عبر مسيرة ممتدة لـ(12) عاما.ويذهب هوساوي قائدا للمنتخب وهو يتكئ على سيرة ذاتية جيدة وأرقام مميزة، فاللاعب خاض مع الأخضر (130) مباراة، سجل خلالها (7) أهداف.وأسهم بشكل مباشر في تأهل المنتخب للمونديال بمشاركته في (17) مباراة من أصل (18) خاضها الأخضر بالتصفيات التأهيلية، سجل من خلالها هدفا وحيدا في مرمى تيمور الشرقية.وقاد الهلال للحصول على الدوري للمرة الثانية على التوالي والخامسة عشرة في تاريخه، بعد أن لعب معه هذا الموسم (19) مباراة بعدد دقائق تصل (1620) دقيقة، صنع خلالها هدفين، وحصل على كرتين أصفرين فقط.