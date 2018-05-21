عقب موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB على استخدام أجهزة صغيرة محمولة في اليد على دكة البدلاء، سيُوفّر FIFA للمنتخبات المشاركة في كأس العالم روسياFIFA 2018 حلا تقنيا للتواصل بين محللي المباريات وكادر التدريب.وسيحصل كل منتخب على جهازين اثنين: الأول لمُحلل المنتخب الذي يراقب المباراة من منصة الإعلاميين، والثاني لكادر التدريب الموجود على دكة لاعبي الاحتياط.وسيتم تثبيت كاميرتين تعملان بنظام تتبُّع بصري في منصة الإعلاميين لجمع المعلومات الخاصة بأماكن اللاعبين والكرة. وسيتم بثّ البيانات التي تعالجها، إضافة إلى لقطات مباشرة إلى منصة التحليل الموجودة في منصة الإعلاميين. يقوم الخبير هناك بتحليل بيانات اللاعبين ومراجعة الحالات الحاصلة في المباراة، وبوسعه أيضا التنويه بالنقاط التي يجب أخذها بعين الاعتبار بمساعدة تطبيق إلكتروني يقوم بتحليل المعطيات.