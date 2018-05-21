جزم أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا في واحد من أشهر التصاريح المتعلقة بلعبة كرة القدم «ربما يكون هناك شك بأفضليتي على بيليه لكن أستطيع أنّ أؤكد ودون أدنى شك أن دي ستيفانو أفضل من بيليه، إنه الأفضل على الإطلاق». ومن هذا المنطلق على الرغم من أن دي ستيفانو يعد من بين أبرز اللاعبين في التاريخ ويعتبر أسطورة ريال مدريد إلا أنه لم يتمكن من المشاركة في كأس العالم على الإطلاق.في عام 1950 وهي أول بطولة كأس عالم بالنسبة للاعب بالبرازيل إلا أن الأرجنتين رفضت حينها المشاركة في البطولة وبالتالي فاتت فرصة تاريخية لستيفانو وهو في عمر الـ24 عاما.وفي مونديال 1954 الأرجنتين لم تشارك في البطولة مجددا، وأعلن الاتحاد الدولي في الوقت ذاته أن اللاعب لا يحق له المشاركة لأنه لعب مع منتخبي كولومبيا والأرجنتين.وفي عام 1956 حصل اللاعب على الجنسية الإسبانية ولعب 4 مباريات بتصفيات كأس العالم مع المنتخب الإسباني عام 1957 لكن الفريق فشل في التأهل لبطولة 1958.وفي 1961 كان دي ستيفانو قد حصل مع ريال مدريد على 5 بطولات أوروبية وساعد إسبانيا في التأهل إلى مونديال 1962 لكنه تعرض للإصابة قبل بداية البطولة وحرمته من اللعب في النهائيات ليعتزل دوليا بعد ذلك وسنه 36 عاما.