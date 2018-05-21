جدد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) دعوته لأصحاب المنشآت إلى سرعة تسليم التفويض النهائي لبرنامج «دعم نمو التوطين بالمنشآت» إلى فروع «هدف» المنتشرة في جميع مناطق السعودية، وذلك للاستفادة من دعم البرنامج الهادف إلى رفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، انطلاقا من مستهدفات رؤية المملكة 2030.وقال المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خالد أبا الخيل: «إن الدعم يشمل الموظفين والموظفات الذين تم تعيينهم لدى المنشأة بعد تاريخ 31 يوليو 2017، ولمدة عامين». وأشار إلى أن «هدف» سيساهم بنسبة 15% من إجمالي الأجر الشهري للموظف، بينما تصل النسبة إلى 20% من إجمالي الأجر الشهري للموظفة. وبين أن الدعم موجه للمنشآت بغرض تحفيز توظيف المواطنين والمواطنات، وسد فجوة الأجور، وتغطية تكاليف الإلحاق والتدريب على رأس العمل، داعيا المنشآت الراغبة في التسجيل بالبرنامج، إلى الدخول على حساب المنشأة في الموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية.