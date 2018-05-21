فيما اعتمد أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، إنشاء «مكتب اجتمع في الرياض»، تحت إشراف غرفة الرياض، ضمن إحدى المبادرات المعتمدة لدى البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص على مستوى المدن والمحافظات من تطوير أداء صناعة الاجتماعات.وكشف المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق العيسى أن ما تتمتع به مدينة الرياض في مجال صناعة الاجتماعات السعودية وثقلها كونها العاصمة جعلها تستحوذ على حصة مقدارها 48% من إجمالي إعداد فعاليات الأعمال التي تقام في المملكة.وبين أن مدينة الرياض حافظت على هذه الحصة خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغ عدد الفعاليات التي أقيمت بمدينة الرياض في عام 2017 أكثر من 4850 فعالية بزيادة قدرها 16% مقارنة بعام 2016، وتشمل هذه الفعاليات المعارض التجارية والاستهلاكية والتعريفية والخيرية، وكذلك الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والندوات، إضافة إلى المحاضرات وورش العمل والاجتماعات المؤسسية والدورات التدريبية.