ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات منذ تأسيس برنامج «بادر» لحاضنات ومسرعات التقنية -أحد برامج مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية- في العام 2012 وحتى نهاية شهر أبريل الماضي إلى ما يوازي 138.291 مليون ريال.وجمعت شركات تقنية ناشئة محتضنة لدى «بادر» نحو 8.830 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وذلك عبر 9 جولات وصفقات استثمارية قادتها شركات رأس المال الجريء وشبكات المستثمرين الأفراد.ووفقا للتقرير الإحصائي ربع السنوي الصادر عن برنامج «بادر»، فقد وصل حجم تمويل شركات رأس المال الجريء خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 4.930 مليون ريال، فيما مول المستثمرون الأفراد الشركات التقنية الناشئة بنحو 3.9 مليون ريال.وكشف التقرير الذي يهدف إلى الإفصاح عن عمليات تمويل الشركات التقنية الناشئة، ارتفاع حجم صفقات تمويل المستثمرين الأفراد منذ تأسيس البرنامج وحتى نهاية الربع الأول لعام 2018 إلى نحو 52.511 مليون ريال، توزعت على 11 صفقة استثمارية، وساهمت شركات رأس المال الجريء بإغلاق 8 جولات استثمارية بـ 47.630 مليون ريال، بينما بلغ حجم تمويل شركات القطاع الخاص نحو 30 مليون ريال من خلال 6 صفقات استثمارية.ووصل عدد الصفقات الاستثمارية التي ساهمت بها المؤسسات الحكومية الداعمة إلى 26 صفقة بإجمالي تمويل نحو 7.057 مليون ريال، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه حجم المنح والقروض حاجز الـ 1.50 مليون ريال.من جهته، توقع المدير التنفيذي لبرنامج «بادر» لحاضنات ومسرعات التقنية نواف الصحاف ارتفاع القيمة الإجمالية لحجم التمويل الاستثماري في الربع الثاني من هذا العام؛ نتيجة إقرار الخطة الإستراتيجية الجديدة للبرنامج، التي يهدف من خلالها إلى تمويل الشركات الناشئة المحتضنة والمتخرجة، وسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها الشركات الناشئة، وتعيقها عن التحول من شركة ناشئة إلى شركة في مرحلة النمو قادرة على استقطاب الرساميل الاستثمارية.