بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة بقرار «توطين قطاع الاتصالات» 1342 منشأة. وضبطت الحملات التفتيشية التي نفذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 1384 مخالفة، منها 1025 مخالفة للتوطين، ووصلت المخالفات الأخرى إلى 359 مخالفة، وإنذار 952 منشأة اتصالات، وذلك بحسب ما أكد المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، الذي أشار إلى أن الوزارة نفذت بمشاركة عدد من الجهات الحكومية 30238 جولة تفتيشية على المجمعات والمحلات التجارية في مختلف مناطق السعودية، وذلك في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار «توطين قطاع الاتصالات»، منذ بداية 2018، واستمرت حتى 17 مايو الجاري، أسفرت عن التزام 28896 منشأة.ودعا أبا الخيل عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال، أو عبر تطبيق «معا للرصد» على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.