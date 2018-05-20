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توفي 6 أشخاص وأصيب 2 في حادثة انقلاب مركبة من منحدر جبلي على بعد 150م باتجاه فيفاء، حسبما ذكرت الدفاع المدني.وأوضحت الهلال الأحمر في بيان لها أن غرفة العمليات تلقت مساء اليوم (الأحد) عند الساعة 5:29 بلاغا عن حادثة انقلاب سيارة على طريق «12» باتجاه فيفاء بالقرب من متنزه الدفرة.وأضافت أنه تم توجيه 3 فرق إسعافية إلى موقع الحادثة، وتم نقل المتوفين إلى مستشفى فيفا العام، وحسب إفادة المواطنين الموجودين في موقع الحادثة فإن حالتي الإصابة نقلتا عن طريق مواطنين قبل وصول الفرق الإسعافية.وأهابت الهيئة المواطنين والمقيمين بالحرص على توخي الحذر والالتزام بالسرعة القانونية، خاصة في الوقت القريب من الإفطار والسحور في رمضان.