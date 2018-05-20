التقى رئيس هيئة تقويم التعليم الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري، في مقر الهيئة اليوم، مبعوث رئيسة وزراء بريطانيا لشؤون التعليم السير أنتوني سيلدون، بحضور قيادات الهيئة وعدد من أعضاء البعثة والمجلس الثقافي البريطاني.وجرى خلال اللقاء بحث دور الهيئة في تفعيل مذكرة التفاهم بين المملكة وبريطانيا في مجال التعليم التي وقعها ولي العهد أخيراً في بريطانيا.كما تم استعراض خطة الهيئة الإستراتيجية ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتقويم التعليم والتدريب وبحث سبل التعاون بين الهيئة والجهات التعليمية ذات العلاقة في بريطانيا.