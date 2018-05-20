تمكنت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خلال شهر شعبان الماضي من إحباط عدد من عمليات التهريب، وذلك في إطار تنفيذ مهام الفرع بالمنطقة وفي حدود مسؤولياتهم في مكافحة تهريب وترويج المخدرات والمسكرات.وأوضح المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة بالمنطقة خالد بن عبدالله بن قزيز أن دوريات الفرع تمكنت بتوفيق الله خلال شهر شعبان الماضي من القبض على 13 مهرباً، و207 متسللين، وضبط 37 كيلو و325 غرامًا من الحشيش المخدر، و678 لترًا من الخمور، بالإضافة إلى ضبط 143 قرص كبتاغون، والتحفظ على 48 مركبة اُستخدمت في عمليات تهريب وترويج المخدرات والمسكرات، كما سجلت 46 قضية اشتباه وتزوير والقبض على 259 شخصًا من جنسيات مختلفة في تلك القضايا.وأكد أن رجال إدارة المجاهدين بمنطقة جازان ماضون في مكافحة جرائم التهريب والتسلل وتكثيف الوجود الأمني في حدود مسؤوليات الفرع، ورصد الطرق الوعرة والأوكار التي يقطنها المهربون والمتسللون، والتعامل معها عبر الدوريات الراجلة والراكبة.