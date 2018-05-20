أوضحت الجمارك السعودية أنه في تمام الساعة 30: 12 ظهر اليوم (الأحد)، تصاعد دخان من أحد المستودعات في جمرك البطحاء، وتم على الفور إبلاغ الدفاع المدني في المنفذ، كما تم إخلاء الساحات الجمركية من الشاحنات والمركبات، مبينة أنه تمت السيطرة على الحريق في المنطقة التي اندلع فيها، والتي تحتوي على محجوزات متنوعة من دهانات وزيوت وملابس وبطاريات ورولات مناديل ورقية ومحركات وشاحنات وسيارات مصادرة.



وأكدت الجمارك في بيان لها اليوم (الأحد) أنه تمت الاستجابة فورا من فرق الدفاع المدني، حيث باشر الحريق فرق الدفاع المدني في كل من البطحاء وسلوى وثلاث فرق من الأحساء وفرق إطفاء من مهبط حرس الحدود في المنفذ، ولم يمتد الحريق إلى خارج منطقته.



وأشارت الجمارك إلى أن الحريق لم يؤثر على الحركة التجارية في كافة أقسام الجمرك، بما في ذلك قسم الصادرات، وتم احترازيا ولبضع ساعات إيقاف حركة الوارد والترانزيت، كما أنه لم يؤثر على حركتي القدوم والمغادرة في قسم الركاب، حيث سارت الأمور بشكلها المعتاد، مفيدة بأن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.