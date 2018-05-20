في خطوة للاستفادة من الجوانب الصحية لحليب الإبل، أزاحت شركة في الإمارات الستار عن تركيبة لحليب الأطفال تم إعدادها من حليب الإبل.وحليب الأطفال الجديد من المتوقع البدء في إنتاجه مطلع يونيو القادم، وقالت عنه الشركة إنه الأول من نوعه في العالم. وأوضح مدير تطوير المنتجات في الشركة مازن عبدالفتاح، أنهم يقدمون منتجاً آمناً وصحياً وغنيا بالقيمة الغذائية التي تساعد الطفل على النمو وتزود الشباب بالطاقة التي يحتاجونها لعضلاتهم وأنشطتهم الرياضية، مضيفاً أن الشركة تعتمد على تقليل استخدام السكر في منتجاتها لتفادي آثاره الجانبية.يذكر أن الشركة توسعت لإنتاج أكثر من 40 صنفا من منتجات حليب الإبل، بما في ذلك مشروبات الطاقة ومسحوق الحليب والآيس كريم.