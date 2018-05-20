أوضحت المؤسسة العامة للحبوب أن شركات المطاحن الأربع المنتجة للدقيق بالمملكة لا تستخدم خليط البريميكس في منتجاتها من الدقيق أو مشتقاته، تعليقاً على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن خليط تدعيم الأغذية (البريميكس Premix) وما تضمنه المقطع من أضرار استخدام هذا المنتج.



وبينت المؤسسة في بيان لها اليوم (الأحد) أن خليط المواد المضافة (الذي تتم إضافته للدقيق المنتج في المملكة من شركات المطاحن الأربع) يحتوي على الفيتامينات والمعادن لغرض التدعيم الغذائي، ويتم استخدامها في التصنيع الغذائي وغير متوافرة بشكل مباشر للمستهلك، كما يتم وضع العلامات التحذيرية على عبوات المواد المضافة باعتبارها مواد مركزة جداً وقد تكون خطرة إذا تم تناولها مباشرة دون خلط كأي مادة دوائية.



ونوهت في بيانها بأن محسنات الدقيق يتم استخدامها من قبل الشركات الأربع بكميات آمنة للاستهلاك الآدمي وفقاً للمواصفات القياسية السعودية وتوصيات منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة وهيئة الدستور الغذائي، لافتة إلى أنه يتم إنتاج دقيق القمح وفقا لمتطلبات اللائحة الفنية السعودية الخليجية (طحين القمح GSO 194/2015)، وبناء على توصية وزارة الصحة لمعالجة أمراض نقص وسوء التغذية بالجرعات الموصى بها محلياً ودولياً.