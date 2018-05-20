أصدرت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، خمسة قرارات على النحو التالي:أولاً: إلزام نادي الاتحاد بدفع مبلغ (5,734,000) ريال و(5,000) ريال للمدعي سلمان بن أحمد الصبياني، ودفع مبلغ رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة وقدره (286,700) ريال، والقرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.ثانياً: إلزام نادي الطائي بدفع مبلغ (175,000) ريال و(5,000) ريال للمدعي أحمد بن تركي التركي، ودفع مبلغ رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة وقدره (8,750) ريالا.ثالثاً: إلزام نادي الوحدة بدفع مبلغ (641,250) ريالا للمدعي عبدالرحمن بن إبراهيم السعيد، ودفع مبلغ رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة وقدره (32,062) ريالا.رابعاً: إلزام نادي النهضة بدفع مبلغ (80,000) ريال و(5,000) ريال للمدعي عبدالله بن إبراهيم السلمان، ودفع مبلغ رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة وقدره (4,000) ريال.خامساً: عدم قبول دعوى المدعي بدر بن عادل الخميس ضد نادي التعاون، وإلزامه بدفع مبلغ رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة وقدره (5,000) ريال.