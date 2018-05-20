لقي قيادي محلي في حزب "جمعية علماء الإسلام" الباكستاني مصرعه في هجوم مسلح شنه مجهولون اليوم (الأحد) بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.وأوضحت الشرطة الباكستانية، أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية أطلقوا النار على "مولانا حبيب الله مينغل" القيادي المحلي في حزب "جمعية علماء الإسلام"، عندما كان متجهاً إلى منزله بعد خروجه من المسجد ما أدى إلى مصرعه على الفور.وطوقت قوات الأمن موقع الهجوم لجمع الأدلة وشنت عملية تمشيط للبحث عن الجناة، في حين لم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.