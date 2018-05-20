قررت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة السماح بتملك المستثمرين العالميين للشركات في الدولة بنسبة 100 في المئة، وإصدار تأشيرات إقامة للمستثمرين تصل إلى 10 أعوام.ووجَّه رئيس مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد، بمراجعة نظام الإقامة لتمديد مهل الإقامة للمكفولين على ذويهم.كما وجَّه بإصدار تأشيرات إقامة تصل إلى 10 أعوام للمتخصصين من أطباء ومهندسين وغيرهم ولأسرهم وللطلاب المتفوقين.وأكد رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، أن دولة الإمارات ستبقى حاضنة للمبدعين ووجهة للمستثمرين.وقال عبر "تويتر"، اليوم (الأحد): "وجهنا كافة الجهات المعنية تفعيل هذه القرارات قبل نهاية العام الجاري، كما وجهنا بمراجعة نظام الإقامة لتمديد مُهل الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية، لتسهيل دراسة مستقبل إقامتهم في دولة الإمارات".وأضاف: "بيئتنا المنفتحة، وقيمنا المتسامحة، وبنيتنا التحتية، وتشريعاتنا المرنة، تُشكل أفضل خطة لاستقطاب الاستثمارات العالمية والمواهب الاستثنائية، وستبقى دولة الإمارات هي أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر، وإطلاق إمكانياتهم الاستثنائية".