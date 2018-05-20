‏‏⁧‫تبدأ وزارة الحج والعمرة اعتباراً من الساعة العاشرة من مساء اليوم (الأحد)، تخصيص مخيمات شركات حجاج الداخل العاملة خلال موسم حج هذا العام ١٤٣٩هـ في مشعر منى لبرنامج حج منخفض التكلفة، والذي سيستمر حتى الساعة 12 من ظهر غدٍ (الإثنين)، في حين ستتمكن الشركات المشاركة في برنامج الحج العام من اختيار مخيماتها اعتباراً من الساعة 12 ليلاً من يوم الإثنين وحتى الساعة 12 من ظهر يوم الثلاثاء، على أن تبدأ الشركات المشاركة في برنامج الحج الميسر اختيار مخيماتها اعتبارا من الساعة 12 من مساء يوم الثلاثاء وحتى الساعة 12 من ظهر يوم الأربعاء.وبينت الوزارة أنه سيتم إعلان النتائج وتخصيص المخيمات فور اكتمال مرحلة المعالجة من قِبل إدارة حجاج الداخل بالنسبة لبرنامج حج منخفض التكلفة، والذي تبلغ مخيماته ٥٥ مخيماً، والحج الميسر والتي تتضمن إجراء القرعة بين أصحاب النقاط المتطابقة.ودعت الوزارة مديري الشركات أو من يتم تفويضهم رسمياً بموجب خطابات من المنشآت إلى الوجود عند إجراء القرعة فور انتهاء التقديم لكل مرحلة.