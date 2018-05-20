أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، أن واشنطن قررت تعليق الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية والصينية، غداة إعلان «توافق» بين البلدين للحد من العجز التجاري الأمريكي.وقال في تصريح له اليوم (الأحد): «إن الولايات المتحدة والصين وافقتا على إطار بهدف التوصل إلى اتفاق»؛ مؤكداً أن الخطابات الحالية تُعلِّق احتمال نشوب حرب تجارية.وكانت الولايات المتحدة والصين أعلنتا أمس في بيان مشترك التوصل إلى اتفاق للحد من العجز الأمريكي في المبادلات مع الصين.وتضمن الاتفاق زيادة الصين لمشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية، فضلا عن زيادة كبيرة في الصادرات الأمريكية في قطاعي الزراعة والطاقة.ويسعى البيت الأبيض لخفض العجز بما يقارب 200 مليار دولار مع الصين، إذ بلغ العجز التجاري الأمريكي العام الماضي نحو 375 مليار دولار.