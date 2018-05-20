عقد المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» الدكتور محمد بن أحمد السديري، اليوم (الأحد)، اجتماعاً مع وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لصناعة التكنولوجيا والقدرات العامة الدكتور أحمد آل ثنيان، بحضور عدد من المسؤولين في الصندوق والوزارة، وذلك في مقر الصندوق بمدينة الرياض.ورحّب الدكتور السديري في بداية الاجتماع بوكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكداً أهمية التعاون والشراكة بين الصندوق والوزارة، سعياً إلى تمكين ودعم الكوادر الوطنية البشرية من خلال برامج دعم التأهيل والتدريب والتوظيف في سوق العمل، لا سيما في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات.وجرى خلال الاجتماع، مناقشة سبل التعاون والتنسيق في مجال التأهيل وتوطين فرص العمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث استعرض وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خطة الوزارة وأهدافها في هذا المجال والمنبثقة من برنامج التحول 2020 ورؤية المملكة 2030، وفرص التعاون المتوافرة في مجال التأهيل والتوظيف.كما تم في الاجتماع، الاتفاق على ضرورة استمرار التنسيق وعقد ورش عمل تفصيلية تهدف إلى تعزيز المشاركة والتنسيق والتكامل ما بين مختلف الجهات نحو توطين وإيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين والمواطنات في سوق العمل.