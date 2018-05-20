واس (عدن)أحبطت قوات الجيش اليمني محاولة هجوم فاشلة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في منطقة حوران بمحافظة البيضاء.
وأكد مصدر عسكري يمني، أن وحدات من الجيش اليمني تابعة للواء 117 مشاه تصدوا لهجوم قامت به الميليشيا الانقلابية فجر اليوم (الأحد) على مواقع الجيش في منطقة خدار العرجاء في منطقة حوران بالبيضاء.
وأضاف أن مواجهات دارت بين الجانبين أسفرت عن خسائر في صفوف الميليشيا، فيما فرَّ آخرون منهم باتجاه منطقة يسبل الوهبية.
ووفقا للمصدر في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن عدد من عناصر الميليشيا لقوا مصرعهم في غارات جوية شنها طيران التحالف على مواقع الميليشيا في منطقة يسبل التابع لعزلة الوهبية مديرية السوادية بذات المحافظة.