أحبطت قوات الجيش اليمني محاولة هجوم فاشلة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ‏إيران في منطقة حوران بمحافظة البيضاء.‏وأكد مصدر عسكري يمني، أن وحدات من الجيش اليمني تابعة للواء 117 مشاه ‏تصدوا لهجوم قامت به الميليشيا الانقلابية فجر اليوم (الأحد) على مواقع الجيش في منطقة خدار ‏العرجاء في منطقة حوران بالبيضاء.‏وأضاف أن مواجهات دارت بين الجانبين أسفرت عن خسائر في صفوف الميليشيا، ‏فيما فرَّ آخرون منهم باتجاه منطقة يسبل الوهبية.‏ووفقا للمصدر في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن عدد من عناصر الميليشيا ‏لقوا مصرعهم في غارات جوية شنها طيران التحالف على مواقع الميليشيا في منطقة يسبل ‏التابع لعزلة الوهبية مديرية السوادية بذات المحافظة.‏