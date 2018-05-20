توافد مساء أمس عدد من المواطنين يتقدمهم محافظ أملج زياد البازعي، ووكيل المحافظة مسعود الجهني، ومدير مكتب التعليم بأملج، لتقديم التعازي والمواساة لأسرة عبدالرحيم عبدالكريم الحربي، الذي انتقل إلى جوار ربه ودفن في مقبرة أملج، بعد أن أديت الصلاة عليه في جامع عمر بن الخطاب.ونقل البازعي تعازي أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان لذوي الفقيد سائلا الله العلي القدير له الرحمة والمغفرة، فيما قدم واجب العزاء مدير تعليم منطقة تبوك الدكتور إبراهيم العمري خلال اتصال هاتفي.والفقيد عبدالرحيم عبدالكريم الحربي مشرف التوجيه والإرشاد بمكتب التعليم بمحافظة أملج، ووالد الملازم أول أحمد الحربي مدير إدارة السجن بمحافظة الوجه، وخال الزميل عباس الفقيه مراسل صحيفة عكاظ بمحافظة الوجه.وعبَّر ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لجميع من واساهم في فقيدهم، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن لايرى الجميع مكروه.ويستقبل ذووه العزاء في منزلهم بأملج بجوار مسجد الحلواني.