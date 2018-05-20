طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروعين جديدين ضمن برنامج تحسين جودة مياه الشرب في المنطقة الشرقية، لحل مشكلة ارتفاع نسبة الملوحة في إمدادات مياه الشرب، وتطوير شبكات توزيع يعتمد عليها، وذلك في ست مدن بالمنطقة الشرقية تشمل الخبر، والدمام، والقطيف، والجبيل، والإحساء، وبقيق.ودعت الوزارة المقاولين الراغبين في التصميم والتنفيذ للتقدم لهذه المشروعات عبر منصة اعتماد.وأوضحت أن المشروعات المطروحة تتألف من برنامج تحسين جودة مياه الشرب من مشروعات منظمة تطرح تباعاً، حيث يتضمن البرنامج لكل مدينة مشروعات تتمثل في بناء خزانات كبيرة ومتوسطة الحجم، ومحطات ضخ للارتقاء بمستويات التخزين الاستراتيجية والتشغيلية، وتمديد خطوط نقل رئيسة لربط مصادر المياه الجديدة مع الخزانات، وتوفير خطوط حلقية استراتيجية في المدن من أجل زيادة السعة التشغيلية لـلمنشئات القائمة، وتمديد شبكات توزيع يتم من خلالها توزيع المياه على المناطق التي يتم امدادها حالياً بالمياه المالحة.وللاطلاع على تفاصيل دعوة التأهيل للمشروعات المطروحة التي تأتي ضمن برنامج تحسين جودة مياه الشرب بالمنطقة الشرقية، يمكن زيارة الرابط الآتي: مشروعات تحسين المياه بمدينة الخبر- مشروع رقم (2) شبكة المياه الإستراتيجية والخزانات - دعوة تأهيل على الرابط: https://monafasat.etimad.sa/tenders/tender-details/tid/42416.ومشروعات تحسين المياه بمدينة الدمام - مشروع رقم (1) شبكة المياه الاستراتيجية في شمال الدمام- دعوة تأهيل على الرابط: ‏https://monafasat.etimad.sa/tenders/tender-details/tid/42411.