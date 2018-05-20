بحث الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي خلال اجتماعه، في مكتبه أمس الأول (السبت)، مع الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي الدكتور كمال آل حمد، بحضور مستشار الأمين العام المهندس عبدالله آل عجيبة، ومدير إدارة الفعاليات الخارجية باسل العوامي، سبل التعاون بين الجانبين في تنفيذ برامج مشتركة لدعم القطاع الهندسي من أجل تطوير التشريعات والأنظمة للارتقاء بالمهن الهندسية، وتطوير ممارستها لتسهم في ضبط ورفع الجودة المهنية في دول مجلس التعاون الخليجي.وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بفعاليات اتحاد الغرف الخليجية خلال 2018 م، التي من أبرزها الملتقى الخليجي للشركات العائلية، المقرر عقده خلال 3 - 4 أكتوبر القادم بالرياض، ومنتدى القطاع الخاص الخليجي الأمريكي بالولايات المتحدة الأمريكية، المقرر عقده في 3 - 4 أكتوبر القادم، ومنتدى الخليج الاقتصادي الثاني بالرياض في 17 - 18 أكتوبر القادم، ومؤتمر الاستثمار الخليجي الطبي 15 نوفمبر القادم بالدمام.