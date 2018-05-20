أعلن مجلس إدارة البنك الأهلي عن تعيين سعيد بن محمد الغامدي رئيساً لمجلس إدارة البنك في دورته الجديدة التي بدأت في 15/05/2018م وحتى 14/05/2021م، فيما تم تعيين راشد بن إبراهيم شريف نائباً لرئيس مجلس الإدارة.وقد حقق البنك العديد من النجاحات على كافة الأصعدة وجاء في صدارة البنوك السعودية لخمس سنوات متتالية، وذلك خلال قيادة الغامدي لمنصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي خلال الفترة من مارس 2013م وحتى مايو 2018م.وقال بيان للبنك الاهلي: "إن مجلس إدارة البنك اتخذ تلك القرارات العاجلة بالتمرير يوم الخميس 02/09/1439هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 17/05/2018م، وذلك وفق ما تقضي به المتطلبات الإشرافية المنظمة للعمل المصرفي ودليل حوكمة البنك الأهلي التجاري".ويأتي ذلك بالإشارة إلى نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة والمتضمنة زيادة رأس مال البنك (الاجتماع الأول) المنعقدة يوم الثلاثاء 29/08/1439هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 15/05/2018م، والذي تم فيه انتخاب واختيار أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي بدأت في 15/05/2018م وحتى 14/05/2021م، وكذلك تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.الجدير بالذكر، أن سعيد بن محمد الغامدي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي "الجديد"، حاصل على درجة البكالوريوس بكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وتقلّد العديد من المناصب القيادية في القطاع المصرفي كان أبرزها منصب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي وعضو مجلس الإدارة، وذلك بعد تفرغه للأعمال الاستشارية البنكية في مارس 2012م، حيث عمل مستشاراً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، وكذلك مستشاراً لرئيس مجلس إدارة "البنك الأهلي التجاري".ويشغل الغامدي عدداً من المناصب، أبرزها منصب رئيس مجلس إدارة بنك تركي فينانس كاتيليم بانكاسي -البنك الإسلامي الرائد في تركيا، وعضو مجلس إدارة معهد التمويل الدولي – واشنطن، وعضو المجلس الاستشاري لكلية الإدارة الصناعية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.وفي ذات السياق، كما تم تعيين محمد بن علي الحوقل (عضو مجلس الإدارة المستقل) رئيساً للجنة المراجعة، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها لإقرار التعيين أو انتخاب عضواً آخر.وقد تم أيضاً تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس وتسمية أعضاءها وهي: (اللجنة التنفيذية، ولجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة، ولجنة المخاطر)، على أن تستكمل الموافقات النظامية اللازمة من الجهات التنظيمية ذات العلاقة.