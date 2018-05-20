وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لليوم الثالث من شهر رمضان المبارك، 519 وجبة إفطار صائم في مديرية عتق بمحافظة شبوة، استهدفت 359 نازحاً و160 مريضاً.كما وزَّع المركز 909 وجبات إفطار صائم في مدينة تعز بمحافظة تعز، استهدفت 909 مرضى في مستشفيات المدينة.ووزَّع أيضاً 648 وجبة إفطار صائم في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، استهدفت 188 نازحاً و460 مريضاً في المستشفيات بالمديرية، و833 وجبة في مديريتي البريقة وخور مكسر بمحافظة عدن، استهدفت 750 نازحاً و83 من ذوي الاحتياجات الخاصة.ويأتي التوزيع في إطار مشروع توزيع 264.080 وجبة إفطار صائم تستهدف 13 محافظة يمنية هي عدن، ومأرب، وشبوة، والمهرة، والجوف، وحضرموت، والحديدة، والبيضاء، وأبين، وتعز، ولحج، والضالع، وصنعاء.