أوضح رئيس النادي الأدبي الثقافي بالجوف ثامر بن عودة المحيسن، أنّ النادي سينفذ حزمة من الفعاليات خلال شهر رمضان المبارك في مدينة سكاكا ومحافظات المنطقة، التي قام مسبقاً بالإعداد لها من خلال العديد من الاجتماعات والاقتراحات، حيث تم اعتماد تلك الأنشطة في سكاكا ودومة الجندل وطبرجل القريات، وجاءت على النحو التالي:محاضرة للدكتورة ميسون العنزي في القريات يوم الخميس التاسع من شهر رمضان تحت عنوان "المرأة السعودية في رمضان"، ومحاضرة للأستاذة حنان الريس في محافظة دومة الجندل يوم الأحد الموافق الحادي عشر من رمضان تحت عنوان "عادات الأسرة السعودية في رمضان".وتحت عنوان " الليالي الرمضانية في التراث العربي"، يقيم نادي الجوف الأدبي ندوة للدكتور طامي الشمراني والدكتور زكريا توناني، وذلك يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر رمضان على مسرح محافظة طبرجل.كما يقيم النادي في محافظة طبرجل أمسية شعرية تحت عنوان "رمضان لدى شعراء الفصحى" للدكتور أحمد عبد العظيم والدكتور رمزي حجازي، مساء يوم الاثنين التاسع عشر من شهر رمضان المبارك.كما يقيم النادي أمسية شعرية للشاعر زياد السالم والشاعر خالد السرحاني في محافظة دومة الجندل تحت عنوان"رمضان لدى الشعراء" وذلك مساء يوم الثلاثاء السادس من شهر رمضان بعد صلاة التراويح، وأمسية شعرية تحت عنوان "رمضان لدى الشعراء الشعبيين" يحييها كل من الشاعر عطاالله الشمري والشاعر صالح الجلال في محافظة دومة الجندل، وذلك يوم الخميس الخامس عشر من شهر رمضان.وأيضاً محاضرة تحت عنوان "رمضان في الشعر السعودي" للدكتور محمود خلف البادي في المقهى الثقافي بالنادي الأدبي في مدينة سكاكا.وفي محاضرة نسائية تحت عنوان "العادات والتقاليد في رمضان"، تحيي خيرية السلامة محاضرة في جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بسكاكا مساء الثلاثاء الموافق اليوم السادس من شهر رمضان وذلك بعد صلاة التراويح.ويوم الاثنين الموافق الثاني عشر من رمضان، سيقيم النادي محاضرة تحت عنوان "رمضان في السرد السعودي" وذلك على مسرح نادي الجوف الأدبي للدكتور نادر جمعة حنيفة.وأضاف المحيسن، أن النادي يقيم هذه الأيام خيمة رمضانية لمدة ثلاث ليالٍ، من أبرز فعالياتها معرض الكتاب الخيري، ومعرضاً تشكيلياً يتناول قدسية رمضان وروحانيته باللون والصورة في السوق الشعبي بسكاكا.