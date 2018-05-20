أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم (الأحد) مرتفعاً 1.21 نقطة ليقفل عند مستوى 8018.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 117 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 77 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 106شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 73 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات الباحة، وتهامه، والأبحاث والتسويق، وأنعام القابضة، والخضري، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ولاء، وبدجت السعودية، وساكو، والأهلي، والإنماء طوكيو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92 و2.24 في المئة.فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، واتحاد اتصالات، وكيان السعودية، ونماء للكيماويات هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك ، ودار الأركان، واتحاد اتصالات، والراجحي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 60.99 نقطة ليقفل عند مستوى 3111.78 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.4 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 89 ألف سهم تقاسمتها 619 صفقة.