التقطت عدسات المركز الإعلامي بالوكالة العامة لشؤون المسجد النبوي، صوراً جمالية لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال الأيام الأولى من شهر الخيرات والبركات، وذلك خلال جولاتها اليومية في ساحات وأروقة المسجد النبوي.وتعكس الصور الأجواء الروحانية داخل المسجد النبوي وجنباته، والأجواء الإيمانية التي تحف الصائمين والقائمين في أطهر بقاع الأرض، الذين يبتهلون لله الكريم أن يغفر لهم وأن يتقبل منهم صالح عملهم.يأتي ذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة.