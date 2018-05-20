أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، حرص القيادة الرشيدة على خدمة المواطن وتقديم كافة الخدمات له، ممثلة في توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، تجاه قيام كافة موظفي الدولة ببذل قصارى جهدهم للسعي لتلبية طلبات المواطنين من خلال أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم في مجال عملهم، وذلك وفق رؤية وتطلعات المملكة.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة يوم أمس (السبت) موظفي الإمارة يتقدمهم وكلاء الإمارة ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام، الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بشهر رمضان.ووجه أمير المنطقه كافة موظفي ديوان الإماره بالعمل الجاد والمخلص، وحثهم على إنجاز معاملات المواطنين بأسرع وقت وفق تطلعات ولاة الأمر.