أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الأحد)، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظة الطائف والشفا، والهدا، والسيل الكبير، وبني سعد والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.وأكدت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، جاهزيتها واستعدادها الكامل -بشرياً وآلياً- لمواجهة أي طارئ -لا قدر الله- نتيجة استمرار هطول الأمطار التي تشهدها محافظة الطائف والمراكز التابعة لها والأجزاء الجنوبية والشرقية منها، ما ينتج عنها من جريان للسيول في عدد من الأودية.وأوضحت أنه تم وضع الخطط والتدابير اللازمة بالمشاركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني لمواجهة مثل هذه الحالات، وتم نشر دوريات السلامة وفرق الإنقاذ والإسناد المدعومة بالقوارب والآليات المجهزة تجهيزاً فنياً متكامل، والقوة البشرية المدربة للتعامل مع مثل هذه الحالات، حيث تمركزت في المواقع التي قد تشهد أمطاراً غزيرة وسيول، ما يمكنها من سرعة التدخل الفوري ومباشرة الحالات التي تستدعي ذلك.ودعت المواطنين والمقيمين إلى عدم المجازفة والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.