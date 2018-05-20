نبه مركز القيادة والسيطرة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، وفق التنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الأحد)، من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، تصحبها رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.وتشمل التنبيه مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي، والمخواة، وقلوة تستمر حتى الـ9 مساء.وجدد المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، تحذيراته للمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول، وإتباع تعليمات وإرشادات السلامة.