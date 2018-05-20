تقيم الهيئة العامة للثقافة مساء غد (الاثنين) حفل إفطار جماعي ومنصات ثقافية لذوي القدرات الفائقة وذلك بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض.



وأوضحت الهيئة أن الدعوة لهذا الحفل مجانية للرجال والنساء وسيبدأ من الساعة السادسة مساء، وسيتم خلاله تناول وجبة الإفطار بمشاركة ذوي القدرات الفائقة، الذين سيقومون بعد ذلك باستعراض مواهبهم ومهاراتهم التي يملكونها وتغلبوا بها على إعاقاتهم.



ويأتي هذا الحفل ضمن اهتمام الهيئة العامة للثقافة بالمواهب من ذوي القدرات الفائقة، وتكريمهم ودعمهم من خلال إشراكهم في مثل هذه الفعاليات الثقافية، التي تكشف دوما وأبدا ما يملكونه من إبداعات، وتسليط الضوء على ما يحققونه من إنجازات في المحافل العالمية والإقليمية والمحلية، كما يعد فرصة سانحة أمام الجميع للحضور لهذه الفعالية، والمشاركة في تقديم الدعم لإخواننا المبدعين.