بدأت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة في تقديم خدماتها للنساء في محافظة بدر التابعة لمنطقة المدينة المنورة، بداية من اليوم (الأحد) ولمدة 10 أيام، تنتهي الخميس ما بعد القادم، وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي بشهر رمضان المبارك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.وتقدم الوحدة مختلف خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى إصدار سجل الأسرة للأمهات وتسجيل واقعات الزواج، والطلاق، والوفاة، وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات «البرنت»، وذلك بإشراف فريق نسائي متخصص من منسوبات الأحوال المدنية.يذكر أن العديد من الوحدات المتنقلة توجد حالياً في مختلف مناطق المملكة، لتقديم الخدمات لعموم المواطنين والمواطنات، بهدف اختصار الوقت والجهد، والحرص على إنهاء المعاملات بكل يسر.