أنقذت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز الإصابات، حياة أربعيني أصيب بنزيف داخلي مميت، حيث تعرض للدهس أثناء سيره.



وأوضح استشاري جراحة الإصابات الدكتور شرف الدين شودري أن المصاب وصل إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة، حيث استنفر الطاقم الطبي جهوده مقرراً إدخاله إلى غرفة العمليات لإيقاف النزيف.



وأشار شودري إلى أن المريض فقد لترين ونصفاً من الدم، وتم نقل ست وحدات لتغطية الدم الذي فقده، حيث تكللت ولله الحمد العملية بالنجاح بعد أن تم وإيقاف النزيف، وبقي المصاب 12 يوماً قبل أن يغادر المدينة بوضع صحي مطمئن.



يذكر أن مركز الإصابات بالمدينة شهد العديد من عمليات الإنقاذ، وذلك بفضل ما يملكه من كوادر طبية عالية المستوى في التعامل مع حالات الإصابات الحرجة.