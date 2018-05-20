قُتِلَ ما لا يقل عن ثمانية من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية ‏المدعومة من إيران، وجُرِحَ آخرون بنيران الجيش ‏اليمني، شمال مديرية صرواح غربي محافظة مأرب.‏وقال مصدر عسكري يمني، إن معارك عنيفة اندلعت بين وحدات ‏من الجيش اليمني والميليشيات الانقلابية في جبهة صرواح، أسفرت ‏عن مقتل ثمانية من الميليشيات الحوثية وإصابة آخرين.‏وأضاف المصدر، وفقا لموقع الجيش اليمني على الإنترنت، أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي مكثّف وغارات لطيران ‏التحالف العربي استهدفت مواقع متفرقة للميليشيا الانقلابية ‏شمال صرواح وكبّدتها خسائر بشرية ومادية.‏