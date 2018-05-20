استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم (الأحد)، مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز السابق نعيم بن إبراهيم النعيم يرافقه المدير المكلف المهندس وليد الفارس.وتسلم أمير الشرقية خلال اللقاء التقرير السنوي للميناء الذي تضمن المشاريع القائمة والمستقبلية، وبرنامج الكشف المبكر عن الحاويات والفسح خلال الأربع والعشرين ساعة الذي بدأ الميناء تطبيقه مع مطلع 2018 وانخفضت من خلاله معدل بقاء الحاويات من 11 يوما إلى خمسة أيام ونصف اليوم، مؤكداً أن خدمات النقل البحري إحدى أهم الوسائل التي تعتمد عليها المملكة سواء كانت في الصادرات أو الواردات.وأشاد الأمير سعود بن نايف بالدور الذي يقوم به العاملون في الميناء، حيث لم يسجل خلال العام الماضي أي حادثة بحرية.وقدم الشكر والتقدير للنعيم على ما قدمه من جهود طيلة فترة عمله مديراً للميناء، مهنئاً المهندس الفارس بتكليفه بإدارة الميناء وتمنيات له بالتوفيق والسداد.