يحضر وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، جلسة مجلس الشورى العادية الثانية والأربعين من السنة الثانية لدورته السابعة؛ التي ستعقد يوم الأربعاء القادم، وذلك بناءً على طلب من المجلس.وسيجيب وزير الإسكان خلال الجلسة على أسئلة أعضاء المجلس بشأن برامج الوزارة ومبادراتها والموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، فيما سيستمع أعضاء المجلس لشرح منه عن خطط ورؤى الوزارة للمرحلة القادمة.ويرحب مجلس الشورى باستقبال مقترحات المواطنين واستفساراتهم التي يرغبون بطرحها على معالي وزير الإسكان، وذلك عبر البريد الإلكتروني webmastershura.gov.sa أو على الفاكس (0114816971).