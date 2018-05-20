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صور

دشنت وزارة الصحة أمس الأول، العيادات المتنقلة، التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية كخدمات الكشف على الأمراض ومتابعة الأمراض المزمنة وصحة الأسنان، ومتابعة صحة الطفل السليم والتطعيمات، ومحطة للتثقيف الصحي مع الخدمات المساندة مثل الأشعة والمختبر، وعيادة الطب العام، وعيادة الأسنان، ومحطة الفرز، ومحطة التثقيف الصحي، والطفل السليم، والمختبر، والأشعة «السينية، الصوتية»، وذلك بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.وقالت «الصحة» إن العيادات المتنقلة تمثل إحدى أنجح الوسائل المتبعة حديثا لمواجهة تحديات الحاجات الصحية وتغيراتها المستمرة، حيث تهدف إلى الوصول للتجمعات السكانية الطرفية البعيدة عن المنشآت الصحية.وأشارت إلى أن عدد العيادات المتنقلة للمرحلة الأولى 10 عيادات متنقلة، وعدد التجمعات السكانية الطرفية المستهدفة بالمرحلة الأولى نحو 100 تجمع سكاني، كما تدعم العيادة شمولية تقديم الخدمات الصحية لجميع الفئات المستهدفة بتغطيتها للتجمعات السكانية الطرفية.